Thaís Carla tem suposto vídeo íntimo vazado e se pronuncia

A influenciadora aproveitou a oportunidade para falar sobre o nojo que as pessoas têm diante de um corpo gordo.

Amores, na manhã desta terça-feira (19) viralizou um vídeo em que supostamente a influenciadora Thaís Carla estava praticando relações sexuais, porém, através de suas redes sociais, a infleunciadora desmentiu que o vídeo viralizado fosse dela.

“Meu nome não sai da boca de ninguém. Eu acordei sendo o assunto mais comentado do Twitter, eu nem uso Twitter e eu tô lá. Supostamente vazou um vídeo meu fazendo ó [gestos], mas que vídeo é esse?”, iniciou a influenciadora, que logo em seguida negou que seja ela no vídeo que viralizou: “Não sou eu no vídeo, dá para ver nitidamente. Não aparece meu rosto, nem minhas tatuagens, nada, é só uma pessoas gorda transando. E qual a problemática disso tudo? A gordofobia que está instalada na cabeça das pessoas”.

Para finalizar, Thaís questiona o nojo que as pessoas possuem pelo corpo gordo e afirmou que se no vídeo fosse ela, ela estaria se sentindo gostosa e maravilhosa praticando o ato sexual.

“As pessoas sentem nojo, porque esse horror no corpo gordo? O corpo gordo não pode sentir prazer? Não pode ser um corpo desejado? Fica aí o questionamento, mas para a tristeza de muitos não sou eu. E se fosse eu estaria transando lá gostosa e maravilhosa”, finalizou.

🚨POLÊMICA: Thaís Carla Se pronuncia após haters vazarem “suposto” vídeo dela! pic.twitter.com/oREwJaWXIE — fofoca24hrs (@fofoca24hr1) December 19, 2023