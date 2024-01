Thaís Carla lança sua carreira musical e anuncia primeira canção: “Não Pode Opinar”

Minha genteeeeee, já acordei com uma amiga mandando um vídeo no nosso grupo do Whatsapp e fiquei chocadaaaa com o que vi. A influenciadora digital Thaís Carla divulgou na noite desta sexta-feira (5) sua primeira obra musical. “Acabou o suspense! É hora de jogar a ‘raba’ com o meu primeiro single”, escreveu a dançarina, numa publicação no Instagram anunciando a novidade.

A música, intitulada “Não Pode Opinar”, é uma parceria da influencer com o DJ Leco JPA. No videoclipe, Thais exibe suas curvas e aparece vestida por fitas métricas. “Se não é seu corpo, você não tem que opinar”, diz o refrão.

“A ideia surgiu justamente para recomeçar essa nova etapa da minha vida. Uma nova Thais Carla, a Thais Carla cantora. Então foi daí que surgiu tudo. É como se eu começasse do zero”, disse a mais nova cantora do Brasil.

Ela define sua música de estreia como um “símbolo de empoderamento” e uma “resposta para a sociedade”. Ela também afirmou que deve também abordar outras pautas em sua nova carreira. “Não vou me prender só a isso, vou cantar o que meu coração mandar, se for para falar de empoderamento, vou cantar, se for para falar de amor ou rebolar a bunda, vou cantar. Porque, na verdade, só quero cantar!”, completou.