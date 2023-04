Thaila Ayala faz doação de leite materno: “Emocionada e feliz”

Modelo dividiu com os seus seguidores um momento feliz ao lado do freezer, que é o de poder doar leite materno em fase de puerpério

Só quem é mãe vai saber as dores e as delícias de ser o que é. Amamentação não é uma tarefa simples e fácil, mas sei o quanto é importante. Thaila Ayala surgiu nos seus stories para compartilhar com os seus fãs e seguidores a notícia de que é doadora de leite materno em fase de puerpério. A modelo contou que está feliz e emocionada em poder ajudar outras mães.

“O que faz essa mãe toda felizinha na porta do freezer? Dividir com vocês uma alegria que estou tendo nesse puerpério, que é poder doar o meu leite materno. Olha a quantidade. Estou tendo muito leite e estou amamentando exclusivamente. Estou muito feliz e emocionada de fazer essa doação”, celebrou ela.

Para quem não sabe, ela é mãe de Tereza, fruto do seu relacionamento com Renato Góes. Vale ressaltar que toda mãe pode fazer doação do seu leite e quem precisar de doação pode procurar um banco de leite humano.