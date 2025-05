Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, deixa a carreira de São Paulo para morar em Londrina por causa de seus filhas

Amooores, neste domingo (11), a emoção vai tomar conta da telinha! O programa Viver Sertanejo, apresentado por Daniel, exibe um especial de Dia das Mães com participações que prometem tocar o coração do público — e uma delas é a cantora Thaeme, da dupla Thaeme & Thiago.

No programa, Thaeme vai abrir o coração sobre a maternidade e os bastidores da sua vida longe pessoal e profissional. Em entrevista recente ao jornalista André Piunti, ela revelou que a decisão de deixar a cidade grande e fixar residência em Londrina, no interior do Paraná, foi tomada por causa das filhas.

“A gente comprou o apartamento pensando mais pra frente, mas decidimos mobiliar e passar um tempo lá para viver essa experiência”, disse Thaeme, que acrescentou: “ Elas começaram na escolinha e isso foi o que me fez decidir continuar no interior”

O plano era passar apenas um ano na cidade, mas a cantora acabou se encantando pelo ritmo do interior. “Ao contrário do que eu imaginava, eu amei ficar em Londrina”, contou.

Mesmo com o novo estilo de vida, Thaeme continua a todo vapor na carreira ao lado de Thiago, que segue morando em São Paulo. A dupla segue firme com shows e gravações, mostrando que a distância física não afeta a conexão artística.

O especial do Viver Sertanejo vai ao ar neste domingo (11), logo após o Globo Rural, na TV Globo. Thaeme será uma das convidadas e promete emocionar com sua história inspiradora de amor, família e equilíbrio.