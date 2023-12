Teve desfile de sunga nos corredores da Record com os fazendeiros, Bispo Macedo corre aqui!

Nos bastidores de “A hora do Faro”, alguns integrantes de A Fazenda 15 causaram ao desfilar de sunga pelos corredores da emissora.

Genteeeee, nesta sexta-feira (22), durante as gravações do programa do apresentador Rodrigo Faro, tivemos um desfile de sunga nos corredores da Record, lá na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Mas a pergunta que não quer calar: eu que, com todo o respeito, o Bispo Macedo não vai achar ruim, não é mesmo?

Os ex-peões que colocaram o shape e as sungas para jogo foram Yuri Meireles, Henrique Martins, Tonzão Chagas. A melhor parte foi quando anunciam o WL e quem aparece o ator Darlan Cunha que manda aquele dedo obsceno pra todos, mas depois caí na gargalhada e para finalizar o desfile, lá vem ele, WL Guimarães. E pela euforia e pelos gritos após desfilar, parece que o moço tá fazendo muito sucesso pela emissora, hein?