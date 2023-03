“Teve até gente comemorando, ajoelhada, agradecendo aos céus”, declarou Alexandre de Moraes, a respeito dos boatos de sua prisão

O ministro do TSE afirma que até hoje, 5 meses após as eleições, ainda existem pessoas que acreditam nesta fakenews.

Gente, nesta segunda-feira (13), durante um seminário promovido pela FGV, no Rio de Janeiro, o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes comentou sobre os boatos de que ele teria sido preso durante as eleições.

Em sua declaração a respeito do assunto, o ministro afirma que teve pessoas que comemoram a sua suposta prisão e que revela que ainda existem pessoas que acreditam nesta fake news.

“‘Ah, vamos prender o ministro Alexandre de Moraes’. Teve até gente comemorando, né? Ajoelhada, agradecendo aos céus. É um negócio impressionante. Tem gente que ainda acredita nisso. Gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais”, revelou Alexandre.

Logo em seguida, o presidente do TSE voltou a defender a fiscalização das plataformas digitais, para que não haja uma “exploração indevida das redes sociais”.

“Não é possível tratarmos as redes sociais como terra de ninguém. A regra, a meu ver, é muito simples. […] O que você não pode fazer na vida real, você não pode fazer escondido, covardemente, nas redes sociais”, declarou o ministro do TSE.