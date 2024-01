Testamento de Zagallo leva seus filhos a brigarem na Justiça

Eitaaaaa gente! Parece que o testamento do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu em janeiro deste ano, trouxe à tona detalhes surpreendentes e reveladores sobre a divisão de sua herança. Um dos maiores ícone do futebol brasileiro expressou em seu testamento o desejo de destinar metade de seus bens para o caçula, Mário César, demonstrando um favoritismo claro.

Segundo a Revista Quem, Zagallo também expôs seu descontentamento com três dos quatro filhos no documento, acusando-os de tentativa de extorsão e anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua esposa falecida em 2012.

O testamento, que foi protocolado quatro dias após a morte de Zagallo, estabelece que Mário César receberá 62,5% da herança, enquanto os outros três filhos – Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina – dividirão os 37,5% restantes igualmente. Essa decisão do ídolo do futebol mostra seu total desapontamento com os herdeiros que, segundo ele, teriam tentado prejudicar o cumprimento do testamento da ex-mulher para impedir sua reivindicação sobre seus bens.

Toda essa polêmica em torno da divisão da herança de Zagallo destaca as demais complexidades familiares e as tensões que podem surgir após a morte de uma figura pública. A revelação das divergências familiares e da preferência evidente no testamento acrescenta um capítulo inesperado à história do renomado tetracampeão, ressaltando que, mesmo após a morte, questões familiares podem se tornar motivo de conflito e debate.