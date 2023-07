Terra e Paixão usa o bordão famoso: “Attenzione Pickpocket”

A trama do horário nobre na emissora não ficou de fora da trend que está ganhando o mundo e Thati Lopes, Berenice, encarou o desafio

A TV Globo sabe bem como usar a realidade e fazer encaixar dentro da novela de sucesso que deixa as minhas noveleiras malucas. A emissora usou o bordão que está fazendo o maior sucesso no Tik Tok com a personagem de Thati Lopes, Berenice.

A atriz diz em cena: “Attenzione pickpocket”, que significa: “Atenção, batedores de carteira”, em português, enquanto filmava o italiano Luigi, papel de Rainer Cadete.

A fala ficou famosa por uma internauta que filma e expõe os batedores de carteira em Veneza.