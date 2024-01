Terra e Paixão: Ramiro mata Antônio e vira herói ao salvar Aline e Kelvin

Minha gente, parece que o nosso querido Rams será consagrando como um grande herói no final Terra e Paixão. De acordo com o Notícias da TV, Antônio conseguirá fugir durante sua transferência para a casa de detenção, mas, em vez de se mandar do país, o vilão resolverá matar Aline durante o casamento dela com Caio.

As cenas de violência acontecerão em plena igreja. Só que Ramiro impedirá que o fazendeiro cometa mais atrocidades e matará o ex-patrão com um tiro.

A cena começa com Antônio, possuído de ódio, pegará Kelvin como seu refém. O jagunço, num ato de amor e de desespero para salvar o seu amado, ele atirará no fazendeiro. O assassinato na cerimônia de casamento vai ter muitas emoções à tona.

Grávida de gêmeos e prestes a dar à luz, Aline passará mal. Caio ficará estarrecido. Marino presenciará tudo e prenderá Ramiro, que se declarará a Kelvin ao ouvir a ordem de prisão.

O comoção será geral e tomará conta dos personagens, que repercutirão a morte de Antônio e o heroísmo de Ramiro. Na trama, Ramiro fez delação premiada e iria mesmo ser preso, mas sua pena seria reduzida pelo fato de ele ter revelado todos os crimes que cometeu a mando do ex-patrão.