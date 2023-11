Terra e Paixão: Para destruir Agatha, Irene sela aliança com Ademir

A megera irá procurar o seu ex-cunhado para tentar formar uma aliança contra a atual esposa de Antônio.

Nada melhor que um inimigo maior para fazer alguém se aliar a um rival. E esse é o caso da Irene, que no auge de seu desespero para acabar com a vida de Agatha, resolveu se aliar com Ademir.

A vilã irá até a casa do irmão de Antônio para convidá-lo para se aliar a ela, o que o deixará completamente espantado.

Na tentativa de convencê-lo, a megera irá revelar ao ex-cunhado o motivo de Agatha ter voltado para Nova Primavera e ter se casado novamente com o fazendeiro, para se vingar dos La Selva.