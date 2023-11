Terra e Paixão: Irene troca tiros com Antônio

O casal entrará nesse embate após o fazendeiro atirar no peito do amante de dondoca.

Gente, que mar de sangue é esse que a novela das 21h está virando? Socorrooo! Após achar que conseguiu dar o fim, de uma vez por todas, na vida de Vinicius, Antônio La Selva terá uma nova vítima em sua mira.

Revoltada com o marido por ele ter acertado um tiro bem no peito de seu amante, ao ver o fazendeiro, com sangue nos olhos, Irene apontará uma arma em direção ao ricaço e, sem dó e nem piedade, ela apertará o gatilho.

Felizmente, a megera errará o alvo, porém, isso fará com que eles desencadeiem uma troca de tiros no meio da casa, fazendo com que o fazendeiro prometa que só deixará a mulher sair viva desse embate caso ela saia da residência.