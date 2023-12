Terra e Paixão: Irene descobre que Agatha é a mãe de Hélio

A ex-La Selva irá contar para os quatro ventos o segredo da eterna rival.

Se a Agatha está achando que ela é a única que possui uma carta na manga contra a sua rival, ela está bem enganada. Assim como ela, Irene também está fazendo de tudo pra destruir a ex-morta-vida.

Diante disso, nos próximos capítulos da trama das 21h, a ex-mulher de Antônio irá descobrir que Hélio é filho de sua maior rival, e fará questão de jogar essa informação aos quatro ventos.

A ex-La Selva irá até a casa do ex-marido para explanar o segredo de Agatha, exatamente no momento em que sua filha, Petra, contará a família que ela irá se casar com o rapaz.