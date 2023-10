Terra e Paixão: Irene confessa que matou Daniel 

A megera confessará o seu crime durante uma conversa com o túmulo do seu falecido herdeiro.

Gente, eu estou completamente pasma com essa revelação que está prestes a movimentar a trama das 21h. Nos próximos capítulos da novela, durante uma conversa com o túmulo de seu filho, Daniel, no cemitério, Irene acabará revelando que ela foi a responsável pela morte do herdeiro.

Em meio aos prantos, a megera revelará que havia planejado a morte do filho bastardo de Antônio e lamentará o fato de que Daniel entrou no carro do irmão, assinando assim a sua sentença de morte.

Porém, acredito que esse segredo não durará muito tempo não pois, desde a morte do mocinho, Caio tem dedicado parte do seu tempo para encontrar quem foi o culpado pelo acidente, já tendo descoberto que alguém pediu para que Ernesto soltasse o seu carro.