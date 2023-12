Terra e Paixão: Dirceu será preso em flagrante, tentando matar Petra

O irmão de Irene confessará todos os seus crimes e ao descobrir que a moça o entregou para a polícia ele a tentará matar.

O abusador será pego e preso em flagrante ao tentar estupro e feminicídio contra Petra (Débora Ozório) na novela das nove. O irmão de Irene vai seguir a vítima até a cachoeira, na expectativa dela ficar com ele, assim como ele fazia quando ela era apenas uma criança. Ele não faz ideia que a ida da menina ao local é uma armadilha dela para tentar fazer ele confessar seu bruto crime do passado. Quando descobrir o que está prestes a acontecer, ele tentará afogar Petra.

“Eu ouvi você combinando com suas amigas um banho de rio. Achei uma boa ideia, e decidi vir também.

Lembra quando a gente vinha tomar banho aqui, Petra?? Você era tão novinha, e tão linda…”, diz ele.

Caio (Cauã Reymond) e Marino (Leandro Lima), estão ouvindo tudo que o abusador e a menina conversam. Petra não consegue ficar ouvindo as palavras pesadas de Dirceu, e tenta fugir, mas ele segura firme a garota. Descontrolada e com medo, ela chora e isso o deixa mais alvoroçado.

“Você adorava quando a gente se abraçava embaixo d’água, e depois, a gente… Você sabe, gostava sim. Confessa que você está louca de saudades de mim e dos meus braços”, ele falará novamente.

Ela irá chorar desesperadamente quando o estuprador chegar perto dela e disser: “vem Petra, vem matar a saudade do seu tio. Eu também não aguento mais de saudades de você, essa saudade que está me torturando desde que cheguei na cidade!!”

A garota desesperada começa gritar e tentar fugir, fazendo assim, Dirceu sentir mais prazer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida ele diz, “você gostava sim, todas as meninas com quem eu brinco gostam. Agora chega de conversa e vem cá!! Pra quê ficar se fazendo de durona, sua bobinha??”.

“Por muito tempo eu não conseguia me lembrar do que você fazia comigo, era como se minha memória tivesse sido apagada… mas agora eu sei que você abusou de mim quando eu era criança, e deve ter feito o mesmo com outras meninas!’ falará indignadíssima Petra.

Após a conversa dos dois, Dirceu (Eriberto Leão), sem saber o que estava por vir, confessa seus crimes de estrupo, dizendo: “eu fazia sim! E continuo fazendo, porque elas adoram! Mas você Petra, você sempre foi a minha predileta!”

Depois de ouvir isso, a menina começa gritar Marino, e Dirceu irá perceber que tudo era nada mais nada menos que uma armadilha. Nervoso, o estuprador vai tentar afogar a garota com toda força que ele tem e dirá a ela: “aaaah sua maldita, eu vou te matar. Vou acabar com você!! Agora você vai morrer”, ele ameaça, e logo após receberá um mandato de prisão.