Terra e Paixão: Caio descobre plano de Agatha e a coloca contra parede 

O agroboy ficará preocupado com a mãe ao descobrir que a ex-morta tem a intenção de voltar com Antonio La Selva.

Cadê minhas noveleiras de plantão? Espero que elas estejam bem atentas porque os próximos capítulos da novela Terra e Paixão prometem. Após levar um golpe daqueles de Irene, Aline ameaçará colocar um ponto final na sua relação com Caio, que desolado correrá para os braços da mãe.

Comovida com o sofrimento do herdeiro de Antônio la Selva, Agatha revelará ao filho que a madrasta está com medo de perder o fazendeiro e por isso aplicou o golpe na viúva de Daniel, porém, ele que não é nenhum pouquinho bobo ligará os pontos e entenderá que a mãe está pensando em reatar o seu relacionamento com o fazendeiro, e a colocará contra a parede.

Sem saber as reais intenções da megera o agroboy, com medo de que ela se machuque, pede para que a mãe repense em sua decisão de reatar o seu relacionamento com Antônio e quase terá um treco quando Agatha rebater o seu pedido, afirmando que ele está exagerando a respeito da reputação do fazendeiro.