Terra e Paixão: Antônio nega fogo pra Irene que vira motivo de piada

A madame ficará revoltada ao ser negada pelo fazendeiro e ainda ficará mais revoltada ao ser alvo de deboche de Angelina.

Amores, as coisas realmente começaram a mudar entre Irene e Antônio. Após o seu reencontro com Agatha, o fazendeiro ficou com os pneus arriados pela ex, mas tudo piorou após ele terem transado e o ricaço ter se declarado para a morte-viva.

Depois de ter feito sexo com a golpista, Antônio voltará para a sua casa, onde encontrará Irene subindo pelas paredes, porém, o fazendeiro negará o fogo da esposa, o que a deixará complemente revoltada e pensativa.

Percebendo a inquietação da madame, Angelina irá questionar a patroa se ela brigou com o fazendeiro, afirmando que é visível que o casamento dos patrões não está em sua melhor fase, isso deixará Irene ainda mais estressada, ao ponto de ameaçar Angelina de morte.