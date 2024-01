Terra e Paixão: Angelina fica contra Irene e é demitida por Antônio

A governanta chegará no seu limite e se revoltará contra a patroa, porém, terá que arcar com as consequências de seus atos.

Angelina (Inez Viana), já cansada de ser humilhada por Irene (Glória Pires), irá perder o resto de paciência com sua patroa e será demitida pela família La Selva. Nos episódios seguintes da trama, a encarregada explodirá e jogará todo suco na cara da patroa. Antônio (Tony Ramos) avista a cena e assim, chamará Angelina para uma conversa séria. “Eu não posso admitir tamanho falta de respeito. E a Irene me disse que você guardou roupas e objetos da Agatha contrariando as minhas ordens! É verdade?”, La Selva questiona. “Guardei sim. Eram as únicas lembranças que eu tinha dela!”, afirma. “Dessa vez eu não tenho escolha, Angelina. Você vai ter que ir embora.”, diz ele bravo. Sem chão, a empregada tenta se defender, mas chora desesperadamente! “Me poupe dessa choradeira, faz favor. Eu já tomei a minha decisão, e não vou voltar atrás. Você tem um dia pra pegar tudo que é seu e sumir daqui”, diz ele. “Olha… é melhor o senhor não fazer isso, Doutor Antônio. Se não eu vou ser obrigada a dizer o que eu sei!, a empregada ameaça Antônio La Selva. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE