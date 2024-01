Terra e Paixão: Aline e Caio resolvem se casar no hospital

Os pombinhos tomarão tal decisão após descobrirem que Lucinda receberá alta a tempo da cerimônia.

Lucinda (Débora Falabella) acordou do coma, mas infelizmente não vai se recuperar de uma hora pra outra, na trama das 21h da Globo. Ela ficará mais algum tempo no hospital, para que seu corpo volte a funcionar normalmente e para ficar em observação dos médicos por conta do tiro que levou. Isso não atrapalhará Aline (Bárbara Reis) de casar antes de seu bebê nascer, com sua melhor amiga sendo madrinha do casal.

A principal levará do nada, sem mais nem menos, a papelada e o juiz de paz para o hospital e acaba se casando ali mesmo com Caio (Cauã Reymond). Assim, Lucinda terá a calma de assinar a papelada sem precisar sair do hospital. Todo mundo aplaudirá a cerimônia e se sensibiliza com o senso do papel ser assinado lá mesmo no hospital, e a noiva finalmente sente que já pode se casar na igreja, passará no episódio dessa sexta (19/01).

O casamento na igreja, não será mil maravilhas como foi no hospital. Até porque, Antônio La Selva invade a igreja e tenta assassinar sua nora. Ele escapará da prisão com isso em mente e até anunciará suas más intenções, dizendo: “acabar com essa viúva dos infernos vai ser o maior prazer da minha vida”.

Parece que, o único que sairá prejudicado nessa bagunça toda, será o vilão. O Notícias da TV contou que, Antônio deve falecer no final da novela das 21h, assim, Irene continuará foragida. Tony Ramos nos revelou ter gravado quatro finais diferentes para seu personagem (Antônio La Selva).