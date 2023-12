Terra e Paixão: Agatha revela a Antônio qual o motivo de sua vingança

A megera roubará toda a fortuna do fazendeiro La Selva e o revelará seu plano.

Na trama das nove da Globo, a vilã irá finalmente conseguir aplicar seu golpe contra a família La Selva: Agatha passará toda a fortuna de Antônio (Tony Ramos) para seu nome. Nos episódios seguintes, ela dopará o esposo e consegue convencê-lo a assinar os documentos para passar os bens para seu nome.

Feliz com sua vitória, Agatha revela finalmente o motivo de sua vingança contra Antônio. Mãe de Caio, conta seus planos depois do fazendeiro ter um segundo de lucidez e questionar o porquê dela querer tanto que ele assinasse aqueles papéis.

“Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? É ódio? É ódio… que você tem de mim?”, pergunta Antônio.

“Eu voltei para destruir você e tomar de volta tudo o que você tomou da minha família! O seu pai, Antônio… Ele tirou as terras que eram dos meus pais… e levou minha família à ruína”, diz Agatha.

“Quando meu pai tentou reclamar, foi morto por um jagunço do seu pai”, termina.

Agatha diz que teve que fugir com sua mãe e que elas passavam várias necessidades:

“Foi nessa época que me apaixonei pelo Gentil, e até comecei uma vida com ele, mas quando vim pra Nova Primavera e conheci você, logo decidi que ia me casar com Antônio La Selva… só pra me vingar”.

“Só que você virou um inferno da minha vida, e eu tive que fugir… Mas agora, depois de todos esses anos, eu tive a grande chance de ficar com tudo pra mim”.

Em seguida, avisa: ” Vou matar você, Antônio… mas vou matar aos poucos, para ninguém desconfiar”.