Endoidou? Tenório de Pantanal beira a loucura após morte de filho

Fazendeiro passará por maus bocados com a morte trágica de Roberto

Minhas noveleiras de plantão a essa hira já devem estar de pé e ligadinhas aqui, pois sabem que eu não largo tudo que acontece em Pantanal. Nosso Tenório, Murilo Benício, vai beirar a loucura depois de sentir na pele o que é perder um filho. Nos próximos capítulos a dor vai chegar de forma forte na trama com a morte por afogamento de Roberto, Cauê Campos.

Tenório ficará atordoado com a notícia da morte do filho e ficará maluco com tudo que está passando, afinal, acredita que tem uma parcela de culpa diante do fato da morte do filho. E não adiantará chorar, nem berrar porque nada trará seu filho de volta. Nota? Dó!

Tudo acontecerá quando Solano, Rafa Sig, leva o rapaz para dar um passeio de barco pelo Pantanal, mas acaba deixando o filho do vilão cair nas águas e deixando ele se afogar, sem prestar socorro. O Velho do Rio, Osmar Prado, que vê tudo de longe, não presta socorro e, em forma de cobra, não devora o corpo.

“Por que tinha que acontecê uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta para casa, Roberto… Volta para mim, filho… Volta pra mim… Volta pra mim”, dirá o fazendeiro aos gritos depois de procurar o corpo do filho e não encontrar.