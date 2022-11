Tem necessidade? Dahmer, série sobre serial killer é renovada para mais duas temporadas

Minissérie foi alterada e terá mais narrativas diante do caso do serial killer Jeffrey Dahmer

Não bastava o burburinho que Ryan Murphy gerou nas redes sociais trazendo à tona a minissérie de Jeffrey Dahmer, o serial killer dos EUA. A trama ganhou uma nova roupagem e foi renovada para mais duas temporadas, porém a pergunta que fica na cabeça dos fãs de cinema é: Como vão amarrar as histórias se a série termina tão redondinha?

A curiosidade do público diante dos crimes do serial killer fez a Netflix estender por mais dois anos as histórias de crimes aterrorizantes. Vai acontecer de forma bem simples, a produtora vai abordar outros crimes hediondos, pronto!

Além de Dahmer, a série vai ganhar outros personagens que existiram na vida real e trouxeram o terror para as cidades que viveram. Os personagens já são conhecidos, mas não foram revelados ainda.

Outra produção que ganha espaço nas telinhas do streaming é ‘The Watcher’ que também pode ganhar novas atualizações. “A equipe criativa de Ryan Murphy e Ian Brennan em Monster junto com Eric Newman em The Watcher são contadores de histórias magistrais que cativaram o público em todo o mundo. A força consecutiva dessas duas séries se deve à distinta voz original de Ryan, que criou sensações culturais e estamos entusiasmados em continuar contando histórias nos universos de Dahmer e Watcher”, disse.