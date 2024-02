“Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim ” Luisa Sonza solta o verbo sobre sexo

Meus amores, nesta quarta-feira (31), a Luísa Sonza soltou o verbo sobre sua relação com o sexo em entrevista à Marie Claire. A cantora confessou que, para ela, o ato sexual em si é superestimado. Ela acredita que o mais importante numa relação sexual é a conexão com o parceiro ou a parceira.

“Sexo é superestimado. O ato sexual mesmo, por si só, é superestimado. Tem gente que gosta muito, eu não gosto tanto assim. Gosto de fazer amor, ter uma conexão incrível. Só que tenho uma coisa: ou me apaixono ou enjoo, e geralmente é a primeira opção”, revelou.

A artista também mencionou sobre como as pessoas enxergam a persona Luísa Sonza enquanto artista. A loira afirmou que a sensualidade que performa no palco diverge do seu verdadeiro modo de ser.

“Não sou uma pessoa muito sensual, por exemplo, acho muito cômico e uma grande vergonha ficar sensualizando. Uma vez tive um caso com uma pessoa e ela falou: “Por que você não é assim comigo? Você é tão liberta no palco, tão livre”, e, na brincadeira, respondi: “Acho que deixei tudo ali na Luísa Sonza”, porque na vida real outras coisas me agradam”, disse ela.