Show aconteceu em Hong Kong quando nesta quinta (28)

Meu Deus! Os membros da boyband ‘Mirror’ passaram o maior apuro em um show em Hong Kong, ontem (28), quando um telão atingiu três membros da banda que faziam o show. O hospital da cidade informou que o rapaz estava em estado grave com uma lesão no pescoço.

#VÍDEO: Telão cai em cima de membros da boyband Mirror durante show em Hong Kong pic.twitter.com/7DRWmLRyXG — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) July 28, 2022

O hospital ‘Queen Elizabeth’ notificou a mídia local informando que a lesão no pescoço tinha sido grave e que o outro ferido estava em condição estável após um ferimento na cabeça.

O show foi interrompido depois do acontecido e o local já estava sendo visado há algum tempo, como um local não aconselhado para os shows. De acordo com a rede de canais ‘France 24’, mais de 10 mil fãs assinaram uma petição para que os organizadores cuidassem melhor dos artistas que se apresentassem no local. Afinal, Frankie Chan, outro membro do grupo, caiu cerca de um metro da borda do palco e machucou o braço esquerdo tempos antes.