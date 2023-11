Taylor Swift em SP: como foi o primeiro show da cantora na capital paulista?

A passagem do “The Eras Tour” da cantora Taylor Swift aqui no Brasil foi marcada com inúmeras polêmicas como a morte de uma fã, calor intenso, desmaios de fãs, arrastão e teve uma fã entrou em trabalho de parto quando já estava dentro do show, no Engenhão. A jovem revelou que não sabia que estava grávida e pensou estivesse com uma cólica menstrual.

E diferente do calorão do Rio de Janeiro, a artista teve lidar com muita chuva no seu primeiro show em SP e a loirinha surpreendeu a todos quando anunciou que pretende voltar ao Brasil.

“Estar aqui realmente tem sido uma celebração maravilhosa. Tive oportunidade de tocar em lugares em que nunca estive antes… Eu quero voltar ao Brasil”, anunciou ela enquanto cantava uma música e tocava o piano.

A cantora ainda enfatizou o quanto ama seus fãs e compartilhou com os presentes que seu show quebrou o recorde de todas as apresentações já realizadas antes na história do Allianz Parque, com 44 mil ingressos vendidos.