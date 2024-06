Taylor Swift defende Lady Gaga após fake news sobre gravidez

Amizade? Lady Gaga usou suas redes sociais para negar os rumores de gravidez após diversas especulações sobre o seu corpo no casamento de sua irmã, Natali Germanotta. Diversos comentários falavam sobre o corpo da artista até que Taylor Swift usou o espaço para defender a cantora.

Em seu TikTok, Gaga publicou um vídeo onde citou a música Down Bad, do álbum The Tortured Poets Department, de Swift, para negar a fake news sobre estar grávida. “Não estou grávida, só estou para baixo, chorando na academia”, escreveu a cantora no vídeo.

Nos comentários, Taylor saiu em defesa da colega e chamou atenção de quem estava espalhando rumores sobre a vida de Gaga. “Nós podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável comentar sobre o corpo de uma mulher. Gaga não deve uma explicação para ninguém, assim como nenhuma outra mulher”, disse a voz de Anti-Hero.