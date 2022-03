Pouca gente sabe: mas tatuagem de abacaxi invertido tem significado relacionado ao sexo. Saiba qual

De swing ao amor livre, descubra o sentidos sexuais que as tatuagens podem revelar

Se a vida está ruim para você, imagina para a americana que viralizou nas redes sociais ao descobrir que sua tatuagem sinalizava o interesse em experiências sexuais de swing.

Americana descobriu que sua tatuagem tinha significado de swing (Foto: Reprodução)

Isso mesmo, minha gente, o abacaxi invertido tatuado poderia até significar outra coisa para ela, mas para quem entende do assunto não. O casal swing Arthur O Urso e Luana Kazaki, um dos casais mais famosos na plataforma OnlyFans, explicou os símbolos utilizados na prática para não ter mais dúvidas.

O casal conta que respeitam muito as tatuagens e claro que qualquer pessoa que se identifique com o swing pode abordar ela por causa do símbolo, como um grupo de pessoas que falam a mesma língua.

Arthur O Urso e Luana Kazaki (Foto: Reprodução/Cacau Oliver)

“Atenção ao tatuar o símbolo da Rainha de Espadas, ele indica que aquela mulher tem a permissão do marido para se relacionar com outros homens”, explica Arthur.

Ele também conta que tatuar uma pimenta vermelha pode significar que a pessoa está disponível para um ménage à trois, enquanto que uma espada no braço significa que a pessoa quer conhecer pessoas do mesmo sexo.

Por isso vale a pena dar uma pesquisada antes de marcar aquela tatuagem dos sonhos, às vezes você pode cair em um swing sem ao menos saber.