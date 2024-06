Tati Machado é anunciada como apresentadora do Saia Justa 

Meus amores, a nossa queridíssima Tati Machado está com tudo mesma. Pois, a gata é a nova integrante do Saia Justa (GNT). Essa novidade quentíssima foi contada em primeira mão no Mais Você desta quarta-feira (19), e a repórter chega à atração na temporada que estreia no segundo semestre de 2024. O programa do GNT é apresentado por uma bancada formada apenas por mulheres. Bela Gil e Rita Batista continuarão apresentando o programa ao lado de Tati.

“Tati Machado é a mais nova integrante do elenco do programa Saia Justa, do GNT!”, comemorou a apresentadora. “Entrar nesse time do Saia Justa, a gente acredita piamente que só se transformou em uma realidade graças ao talento, ao carisma dessa menina.’, enalteceu Ana Maria.

“Uma jornalista que chegou na Globo em 2012, e foi conquistando o espaço e as pessoas todas em sua volta. Por onde anda, você tem só sorrisos, Tati. Parabéns, merece totalmente”, complementou.

Ana Maria deixou claro que Tati Machado continuará sendo repórter do Mais Você e do Encontro. “Se é para o bem de todos, e felicidade geral da nação, eu digo a vocês: Ana Maria, eu não sou doida de arredar o pé daqui. Vou continuar participando do Mais Você e do Encontro. Que alegria escutar isso vindo de você, eu tô muito feliz”, emocionou-se a jornalista.

“Hoje é um dia de muita reflexão. Eu tô lembrando de tantas coisas que eu já passei nos estúdios Globo. Pode ter certeza, eu já falei com você ontem, mas tem muito de você em mim. Você tem me ajudado muito, nem sabe o quanto. Às vezes eu fico só te observando trabalhar e penso: ‘Meu Deus, eu quero ser assim quando crescer’, porque você realmente é uma gigante”, elogiou ela.

A repórter ressaltou o quão feliz ela está de ver seus sonhos se realizando, e declarou que o Saia Justa é uma oportunidade única de mostrar um outro lado de sua personalidade para os telespectadores. “Tô muito animada, feliz e emocionada de estar vivendo esse momento, e de deixar isso registrado para sempre no Mais Você”, finalizou ela.