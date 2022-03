Tata Werneck quer participar da trollagem de Boninho

A atriz se disponibilizou para entrar na casa vestida de dummie

Eu não acho nem de longe que a ideia seja ruim, viu? Porque o tamaninho de Tata daria certinho com o tamanho de Jade, deixando a brincadeira ainda mais realista, fazendo os brothers acreditarem em uma possível volta de Jade. Já pensou?

Hoje, uma hora um dummie entrará na casa para deixar os brothers confusos e Tata foi a primeira que se disponibilizou a participar da brincadeira organizada por Boninho depois de ouvir as indicações das redes sociais.

Tata Werneck quer ser dummie de trolagem de Boninho, será? (Foto: Reprodução)

Em uma publicação a atriz comenta: “Eu topo! To entrando no banho e vou direto”, escreveu a atriz. Ela ainda recebeu apoio do público no Twitter, e agora EU QUERO!

Será que teremos a volta da personagem Valdirene no BBB22 agora como dummie? Nunca esquecerei esse momento (risos).

Tatá Werneck de Valdirene no bbb toda vez que aparece na timeline eu compartilho pois é o melhor vídeo do mundo apenas

