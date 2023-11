Tatá Werneck tira sarro da RedeTv mais uma vez e Daniela Alburquerque toma as dores

A apresentadora da RedeTV! ficou ofendida com piada feita pela atriz durante o Prêmio Multishow que aconteceu nesta terça-feira (7).

Genteee, eu não aguento com a Tatá Weneck! Mais uma vez, a humorista com sua língua afiada não perdeu a oportunidade de debochar da RedeTV e levou uma senhora patada de Daniela Albuquerque. Durante a apresentação do Prêmio Multishow, a mulher do Rafa Vitti ironizou do fato da RedeTV ter entrado na Justiça contra uma piada feita na mesma cerimônia em 2020, e pediu desculpa de maneira irônica.

“Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas, e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema”, brincou ela.

Há três anos, Tatá Werneck afirmou que o vestido que usou durante o Prêmio Multishow tinha “o orçamento de uma grade do canal”, ironizando que a peça de roupa era barata. A Rede TV! processou a apresentadora, mas perdeu.

O momento foi publicado pelo Gshow no Instagram, e a apresentadora Daniela Albuquerque não gostou nada da piada.

“O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é do valor de um vestidinho de chita”, disparou a jornalista, furiosa.

Nos comentários da publicação, o público se dividiu. Alguns saíram em defesa da emissora, enquanto outros enalteceram Tatá pela piada. Então a humorista se defendeu: “A diferença é que eu faço piada com a própria empresa em que trabalho. Falo que tá sem dinheiro. Agora cada um leva o lanche de casa. E olha que são eles que me pagam. Porque meu trabalho é você, você gostando ou não.”