“Paguei que nem uma trouxa depois de descobrir que os artista tudo vão de permuta”, brinca Tata Werneck em TBT

A atriz relembra de viagem carésima que pagou sem a glória das permutas

Maldivas se tornou a nova Grécia em pouco tempo, né? Não pode ganhar um pouco a mais que já quer ir para lá, incrível. E de acordo com Tata Werneck tem que ganhar pra lá de bem.

Tata e Rafa Vitti em Maldivas (Foto: Reprodução)

Enquanto muitos artistas vão de graça, fazendo uma propaganda aqui e outra ali, Werneck diz que “pagou que nem uma trouxa” e só depois descobriu que os artistas vão tudo de permuta.

E a gata não deixou de compartilhar isso com seus seguidores com um clique no lugar paradisíaco.

Dá próxima Tata, procura uma permutinha que fica tudo na faixa e você ainda aproveita o melhor das Maldivas sem ter que lidar com os boletos (risos).