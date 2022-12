Tata Werneck emociona web ao postar homenagem para avó: “Primeiro Natal sem você”

Apresentadora do ‘Lady Night’ não deixou de prestar sua homenagem para sua avó, Hermelinda, que partiu no final de 2021

Meus olhos se encheram de lágrimas assim como o de muitas fofoqueiras de plantão que são fãs de Tata Werneck assim como eu. A apresentadora publicou uma homenagem para avó, pois está passando o primeiro Natal sem a presença de Hermelinda, que faleceu em 2021.

“Primeiro Natal sem você, minha Denguinho. Não fui na sua casa desde então. Gosto de pensar que você está lá. Gosto de ocupar meu tempo, trabalhar muito, ficar com minha deusa e pensar que quando quiser, te ligarei, irei pra sua casa e vou deitar no colo mais gostoso e cheiroso do mundo. No Ano-Novo, você partiu. Renasceu em algum lugar. Comendo coxinha”, escreveu a apresentadora.

Tata ainda disse que essa era a data favorita de sua avó e ressaltou o amor que sente pela figura. “Te amaria se você fosse uma simples maçaneta. Uma árvore. Uma folha. Te amaria se fosse um pedaço de azulejo. Mas Deus é tão bom que te fez minha avó. Aí não precisei ficar declarando amor a objetos”, declarou.