Tata Werneck paga o convênio médico de Beiçola

Marcos Oliveira, ator de ‘A Grande Família’, tinha pedido ajuda tempos antes pelo Instagram

Depois que Beiçola, Marcos Oliveira, pediu ajuda pública no Instagram através de um vídeo, Tata Werneck não exitou em olhar com compaixão pelo amigo de profissão e ajudá-lo. Na ocasião o ator, que ficou famoso pelo seu papel em ‘A Grande Família’, chegou a pedir emprego e disse que está apto para trabalhar.

O vídeo ainda contou com o comentário da apresentadora de sucesso da Globo, que disse ter enviado uma mensagem para o ator. Tata se ofereceu para bancar a cirurgia do ex-colega de trabalho, afinal, para quem não se lembra, os dois estiveram juntos em ‘Deus Salve o Rei’.

Marcos estava aguardando uma cirurgia desde janeiro, até que Tata decidiu arcar com os custos da cirurgia do ator, adiantando o processo. Não é atoa que ela faz o sucesso que faz, ajudou o amigo de casa e não ficou fazendo propaganda para ninguém. Te desejo todo sucesso do mundo, Ta.