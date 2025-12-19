Taís Araújo deseja interpretar Tieta em um possível remake 

Amores, estou aqui preparando um bolo de cenoura com uma calda de brigadeiro dos deuses para uma confraternização na casa de uma das minhas amigas do Jardim Botânico, eis que vou dar uma olhada no Whatsapp e vejo minhas fofoqueiras enlouquecida com uma declaração da Taís Araújo.

A atriz revelou durante uma entrevista ao “PopOnze” que sonha em viver a personagem Tieta num possível remake da novela. Parece que está rolando alguns boatos nos bastidores da TV Globo sobre possível retorno do folhetim para o horário das nove e a artista confessou que seu maior sonho é ser a protagonista da trama.

“Eu amo Tieta, né, um novelão. Nossa, Tieta! Mas, tem tanta novela que eu vejo e gostaria de fazer e Tieta eu acho que é icônica e o tipo de personagem também eu acho“, disse ela.

Ao ser questionada sobre qual personagem gostaria de fazer no possível remake do folhetim, Taís foi bem direta em sua resposta: “A própria“, disse ela, que em seguida destacou outro nome: “Não, eu poderia fazer a Perpetua“, disse ela, aos risos. “Ela é maravilhosa“, encerrou.