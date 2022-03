Já não era sem tempo! Tadeu Schmidt cobra comprometimento de Pedro Scooby

Já estava na hora de dar um puxão de orelha no boa praça!

Ontem, (10), o apresentador do ‘BBB22’ — e mais umas oitenta edições, pelo amor de Deus — não teve paciência com mais uma ‘fugidinha’ de Pedro Scooby do jogo e lhe chamou a atenção.

Isso porque o surfista teria que vetar alguém de ‘Prova do Líder’ de resistência, que começou na noite de ontem. Scooby, então, perguntou: “Eu não posso me vetar não né?” e Tadeu negou — escolhendo Eliezer para não participar. E ao voltar dos comerciais, Schmidt meteu o pé: “Ô Scooby, eu fico decepcionado com você que venceu três provas, não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento”.

Scooby ficou sem graça e respondeu que não bebeu o programa todo, mas havia bebido em sua festa na quarta-feira, (9), e estava de ressaca. Mas Tadeu continuou “macetando” e falou: “Mas na prova é comprometimento, é para disputar. Ainda mais você que sempre chega… a gente quer ver você disputando, a gente quer você comprometido”. Scooby riu e disse que não dá para pagar mico também — visivelmente sem graça e Schmidt visivelmente sem paciência.

Tadeu arrasou na colocação, porque sempre que Pedro acha uma brecha quer fugir! É um cara legal, mas sem foco no jogo…