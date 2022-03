Mais uma vez, Tadeu Schmidt arrasa no discurso de eliminação e entra para história!

A sensibilidade do apresentador é surreal!

Olha, se o ‘BBB22’ tem um campeão já, ele se chama Tadeu Schmidt! É impressionante como toda terça-feira ele utiliza de toda sua sensibilidade, fairplay e genialidade para eliminar o participante da semana. E ontem, (8), não foi diferente!

O apresentador dá todo um ar de emoção como uma partida de futebol até os últimos minutos da partida. É sempre deixando aquele tom de “quem será que sai?” para o público e o puxão de orelha ao eliminado.

Antes de eliminar Jade Picon, Schmidt lhe parabenizou pela trajetória assim como Arthur Aguiar e que ambos marcaram a temporada. Jade por ser líder, mas sem levantar a voz, e Arthur por voltar de tantos paredões e ser um bom jogador. E que Jessilane estava ali de gaiato e não elogiou seu jogo — e realmente nem sei que jogo né?

Em seguida, o apresentador disse: “O que fala mais alto? Querer ver mais dessa rivalidade ou a vontade de eliminar logo um dos antagonistas, seja lá qual for o motivo?”. E usando as palavras de Picon que não daria segunda chance a Arthur e que ela queria respostas quando o colocou nos paredões, disse inteligentemente: “E as respostas que surgem podem não ser tão fáceis de entender e a resposta definitiva pode vir da forma mais dolorida. O público não quis te dar mais uma chance, Jade”.

E aí eu penso nas grandes eliminações da história do programa e como seria o discurso de Schmidt, sabe? Como a saída de Pyong Lee e de Prior no ‘BBB20’ e de Gil do Vigor no ‘BBB21’. É Tadeu, você é craque!