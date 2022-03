Namoradinho do Brasil, Tadeu Schmidt faz pegadinha em discurso e é empático com a eliminada Laís

O apresentador surpreende cada semana mais e eu fico encantadíssima com ele! Ai ai…

Como já dizia Gil do Vigor: Brasil, lhe ama, Tadeu Schmidt! Nesta terça-feira, (22), o apresentador foi mais uma vez mega carismático, inteligentíssimo e empático em seu discurso e também ao encontrar a nona eliminada, Laís.

“E vamos falar abertamente? Tem algum problema com o Lollipop? Ninguém desse grupo volta do paredão. Bárbara eliminada, Brunna eliminada, Larissa eliminada, Jade eliminada, Vyni eliminado. Cinco seguidos. O que tem esse grupo? O que tem esse quarto? O que esse povo fez?”, começou dizendo. Depois, o apresentador fez uma pegadinha maravilhosa que vai deixar os participantes bem pensativos: “Neste paredão, duas pessoas terminaram muito próximas. Mudaram de posição de domingo pra cá. A diferença percentual entre elas foi de décimos”. Schmidt se referia a Douglas Silva e Eliezer, que respectivamente tiveram 4,48% e 4,27%.

Por fim, Tadeu deu o veredito do público. “E afinal, quem vai embora do BBB 22 na nona semana? Quem sai, deixa laços fortes aí dentro. Deixa um alerta pra quem fica. Quem sai, talvez se arrependa da estratégia que escolheu no BBB. Quem sai provavelmente não faz ideia dos motivos da sua saída. Quem sai, sai individualmente, não sai como grupo. Quem sai, talvez saísse em qualquer outro paredão, qualquer outro momento. Quem sai hoje é você, Laís”, sister que estava sentada do lado de Eslovênia né?

O discurso do Tadeu na eliminação da Laís foi perfeito cara. #BBB22 pic.twitter.com/RvR0XTPyKy — neto pereira 🇵🇹 (@netopistola10) March 23, 2022

Ao sair, a doutora perguntou, após diversos elogios de Tadeu Schmidt, a sua porcentagem, mas gentleman como é o nosso apresentador, ele apenas respondeu que depois ela saberia. Afinal de contas, Laís foi eliminada com 91,25%, entrou para o ranking de maiores rejeições da história do reality show e a maior dessa edição — que a chocou quando soube na ‘Rede BBB’ com Rafa Kallimann.

Laís: E a porcentagem ???



Tadeu: Cê vai descobrir hahahhhahah



A rejeição de milhões 😂😂😂😂



Laís, Eslo pic.twitter.com/rQDmJpd3AX — DOUGÃO (@_dougao) March 23, 2022

É Tadeu, você está fazendo morada em nossos corações! Coisa linda!