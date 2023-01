Tadeu Schmidt anuncia quais serão as duplas escolhidas para vivenciar a primeira semana do BBB

As duplas foram escolhidas pelo público, e com exceção dos ganhadores da casa de vidro, todas terão um pipoca e um camarote.

Com votação encerrada, na noite de ontem (15), durante a exibição do ‘Fantástico’, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou quais foram as duplas escolhidas pelo público para vivenciar a primeira semana do reality show, Big Brother Brasil, que começa hoje (16), logo após a exibição de mais um capítulo da novela das 21h, Travessia.

Vale lembrar que, com exceção da dupla Gabriel Tavares e Paula Freitas, ganhadores da casa de vidro, todas as duplas foram formadas por um integrante do grupo pipoca e outro do grupo camarote.

Confira abaixo a lista das duplas que foi escolhida pelo público:

Amanda e Cara de Sapato

Bruno e Aline Wirley

Cezar e Domitila Barros

Cristian e Marvvila

Gustavo e Key Alves

Larissa e Bruna Griphao

Marília e Fred Nicácio

Ricardo e Fred

Sarah Aline e Gabriel Santana

Tina e MC Guimê

Gabriel e Paula (Casa de Vidro)