Tadeu Schimidt esclarece, em seu Instagram, que não tem parentesco com o gato Jacob Elordi. Oi?

O apresentador do BBB, brincou com a comparação que seus seguidores fizeram comparando ele ao ator.

O mundo da internet cisma em comparar famosos nacionais com internacionais e desta vez quem foi o alvo da comparação foi Tadeu Schmidt. O apresentador desta edição do Big Brother Brasil foi viu seu nome e aparência ligados ao ator Jacob Elordi.

Foto: reprodução

Tadeu, como é muito bem humorado, não deixou a brincadeira passar e comentou sobre o assunto em seu Instagram agradecendo seus seguidores. Ele disse: “Aproveito este dia mais tranquilo no BBB para esclarecer que não tenho nenhum parentesco com Jacob Elordi , conforme foi questionado nas redes sociais recentemente. Fiquei surpreso com comentários perguntando se eu era o Jacob Elordi mais velho… Quem disse que eu sou mais velho que ele? Brincadeira, Jacob!!! Pra me comparar com um garoto bonito desses, é claro que eu só poderia ser aquele tiozão que até lembra, mas loooonge…”

Foto: reprodução

O fato é que Tadeu tem se mostrado acessível e bem humorado e também tem recebido elogios pelo seu comando do Big Brother Brasil!

Mas Tadeu, concordo que você é um tiozão gato! Porém, eu não achei muito parecido não! Beijinhos de luz