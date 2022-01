Flávia Noronha diz que ficaria com Frank Aguiar para se vingar de Renata Banhara

A apresentadora Flávia Noronha, contou para Sergio Malandro e Luiz França sua treta com a modelo ex de Frank Aguiar.

Quem pensa que o mundo da TV é recheado de muito glamour, amizades e gratitude, está enganado. E Flávia Noronha está ai para provar!

Depois de contar sobre a puxada de tapete que levou na Rede TV, Noronha também contou para Sergio Malandro e Luiz França a briga que teve com a modelo e ex-mulher de Frank Aguiar, Renata Banhara…

Flávia contou que Kiko, seu marido, em uma ocasião, esteve no Shopping Cidade Jardim (o shopping das ricas de SP) para ir ao cinema com seu filho e lá também estava Banhara. As crianças começaram a brincar e os dois ficaram amiguinhos, tanto que Renata convidou o marido de Flávia para o aniversário de seu filho e trocaram telefones.

Kiko e Noronha viram Banhara na tv e ele comentou que havia conhecido Renata, depois de um tempo Renata e Flávia estavam no camarim da Rede Tv e conversa vai, conversa vem, a modelo e ex de Frank contou que havia conhecido o marido da apresentadora. E aí o caldo entornou… Noronha discutiu com Renata e as duas brigaram!

Hoje Flávia Noronha reconhece que foi uma bobagem e disse adorar Renata Banhara. Mas na época o babado foi forte viu menines, rolou até ameaça de processo por parte de Banhara!

Perguntada por Sergio Malandro se Noronha ficaria com Frank Aguiar para se vingar de Renata Banhara, a apresentadora cheia de bom humor respondeu sim!

Amigas e rivais bebê!