Tive uma pontinha de esperança! Discurso de Tadeu Schmidt tinha tudo para eliminar Arthur Aguiar

O apresentador mais uma vez arrasou no discurso e me deixou tão esperançosa que o Pão ia torrar…

Ah, mas que nesse domingo, (17), Tadeu Schmidt me iludiu, iludiu! Em mais um discurso perfeito, o apresentador estava dando a eliminação de Arthur Aguiar como certeira, mas aí ele eliminou Jessilane com 63,63% dos votos.

O apresentador começou falando sobre Eliezer e dizendo que por mais que ele seja homem, era do Lollipop e nunca fez parte do grupo da Macholândia. “É um grupo só de meninos, mas o Eli nunca fez parte. Eliezer, o cara mais viajado, mas não se estabelece ali. Sabe aquele cara que tudo acontece com ele?”. Em seguida, Schmidt disse que falou muito dele, mas que esse paredão não tinha nada sobre ele e aí começou a ilusão.

“Essa votação foi bem peculiar. Quem sai hoje tinha muita torcida. Muita gente querendo seu sucesso. Pra você que sai, preciso dizer que adorei cada conversa que a gente teve, cada interação. Lidar com você é bom demais, é fácil, você é uma pessoa tão disciplinada, correta, educada”, disse o apresentador, com Arthur Aguiar agradecendo o elogio — que podia ser para ele, não foi, droga!

“Não se desviou de suas convicções desde o começo da temporada, teve que lutar pra fazer as pessoas entenderem seu jogo, aliás, jogo individual por um tempo. Mas depois, respeitaram sua posição. E isso tinha que acontecer porque você explica muito bem as coisas e fala claramente o que pensa, nunca se intimida”, seguiu dizendo o apresentador, que encerrou dizendo que quem saia esperava que o reality show era mudança na vida e que era merecido. “A sua vitória no BBB seria aquela história de superação que as pessoas iriam contar por muitos anos. Não aconteceu, mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal. Quem sai hoje é você, Jessi”, encerrou.

Doeu? Doeu! Pela saída da Jessilane? Não! Porque eu queria que esse discurso todo fosse para o marido da Maira Cardi. Mas obviamente que história de superação para o Tuty seria demais né? Superou o quê, minha gente? As dezesseis amantes e a dieta da Maira?