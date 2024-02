“Tá incomodado? Retire-se. “, desabafa Kéfera sobre comentários negativos sobre seu corpo

Meus amores, olha só esse recado que a influenciadora Kéfera Buchmann deu em suas redes sociais para rebater as críticas e comentários negativos que vem recebendo por conta de seu shape musculoso e de sua rotina de treinos intensa que vem mostrando nas redes sociais.

“No Twitter, tavam querendo me cancelar porque eu faço muito exercício. Aí alguém falou assim: ‘Não, porque ela esconde que fez lipo’. Gente, nunca escondi, já dei até o nome do doutor. Falaram que eu estou com hiperfoco, que isso é distúrbio, que eu só falo de academia. Gente, vocês já pararam pra pensar que eu só posto sobre academia porque é o que eu quero mostrar?”, perguntou a influenciadora.

A seguir, ela disse o quão desgastante é ver seu corpo sendo pauta constantemente.

“O mundo sendo o mundo e o corpo da mulher sendo pauta a todo custo. Cansativo. Essa questão do corpo da mulher, deixem cada uma ter o corpo que quer e que goste e que ache bonito. Isso não diz respeito a você, só à pessoa”, disse Kéfera.

Ela ainda garantiu que toda essa mudança corporal vem sendo acompanhada por profissionais especializados.

“Eu mostro aqui porque tem gente que gosta de acompanhar e se sente motivado. Tá incomodado? Retire-se. Eu tenho nutrólogo, nutricionista, dois treinadores, tudo o que eu faço são esses profissionais que estão me passando”, disse.