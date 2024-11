Suzane von Richthofen presta concurso para o TJSP, mas não se classifica à segunda etapa de prova

Amigas, estou aqui em Copacabana tomando meus bons drinks enquanto espero meus amigos chegarem aqui, quando ouço alguém na mesa ao lado falando um babado fortíssimo da Suzane von Richthofen que quase me fez cair da cadeira.

Parece que a condenada pelo assassinato dos pais em 2002 virou concurseira. Ela estava tentando o concurso público para técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), mas não consegui nota suficiente para se classificar para a segunda etapa. A prova foi realizada no mês de setembro e ela está disputando uma das três vagas oferecidas no município de Bragança Paulista, onde mora com o marido e o filho de 9 meses.

O resultado da prova foi divulgado nesta sexta-feira (22). Para se classificar para a próxima fase, Richthofen teria que marcar pelo menos 73 pontos de 100. Como ela foi eliminada, não é possível saber como se saiu. Pois, a pontuação fica na área restrita ao candidato, ou seja, apenas Suzane tem ciência de como foi o próprio desempenho.

Do total de inscritos, 33 candidatos foram classificados para disputar as três vagas ofertadas pelo TJSP em Bragança Paulista, onde a jovem desejava trabalhar. Na segunda etapa do concurso, a prova é de digitação, consistindo em dedilhar um texto ditado na hora com 1.800 caracteres em 11 minutos, seguida por uma avaliação de formatação. Confiante que passaria para esta fase, Suzane estava praticando digitação em casa todos os dias.

A vaga exige apenas o ensino médio completo e oferece um salário inicial de R$ 6.043, além de benefícios como vale-alimentação. Entre as atribuições do cargo estão o acompanhamento de processos, atendimento ao público, organização administrativa, elaboração de documentos e controle de materiais de expediente.

Esse não é o primeiro concurso público feito por Richthofen. No ano passado, ela chegou a se inscrever para o cargo de telefonista na Câmara Municipal de Avaré, mas desistiu após da repercussão negativa na mídia.