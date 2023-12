Suspeito por agressão contra ex-mulher, ator do filme Tropa de Elite é preso na Zona Sul do Rio

Genteeeee, eu estou completamente horrorizada! Acabei de saber que um ator que fez parte do elenco de Tropa de Elite foi preso sob suspeita de agredir sua ex-mulher na comunidade do Vidigal, aqui no Leblon, Zona Sul do Rio na tarde desta quinta-feira (28).

A ex-mulher do ator Marcos Antônio da Silva Junqueira procurou agentes da UPP Chácara do Céu pedindo socorro e dizendo que tinha sido agredida pelo artista. Prontamente, os policiais atenderam a vítima e localizaram o homem. Ambos foram levados para a 15ªDP (Gávea) e encaminhados para a 12ªDP (Copacabana), onde a ocorrência estava em andamento.

Marcos Junqueira preferiu ficar em silêncio e se pronunciar apenas em juízo na delegacia. O ator participou em papéis tanto dos filmes Tropa de Elite 1 e 2 quanto da série Impuros e da novela A Força do Querer – onde interpretou um traficante