Susana Vieira sobre carreira de atriz: “Não sei o que será da minha vida”

Susana Vieira tem o seu valor e o seu jeitinho de encantar a todos. A musa refletiu sobre seu futuro como atriz de diversas novelas da Globo e disse que não sabe como será sua vida e se continuará atuando. Susana ainda diz que tem uma carreira de muita história.

“Foi uma bela carreira. Eu digo que foi, porque não sei o que será da minha vida, se eu continuarei. Mas, se eu continuar, já tenho uma carreira, uma história e um nome feitos. E um respeito conquistado a duras penas. Consegui, estou muito feliz”, declarou Susana Vieira em entrevista à Caras.

“Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é oito mil reais [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz! Tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros, e beijo na boca quem eu quiser. Não há necessidade de ter marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha”, completou Susana Vieira.