Susana Vieira promete voltar às novelas depois de passar por cirurgia

Atriz vai dar vida a mais uma de suas personagens emblemáticas em ‘Terra e Paixão’

Aquecendo a língua afiada, porque vem mais uma novela de tirar o fôlego para tomar o lugar de Travessia. Terra e Paixão prometeu tudo sem nem entregar, mas já podemos contar com nossa musa da TV brasileira, Susana Vieira. Depois de passar por uma cirurgia, a musa garante o seu retorno em mais um papel emblemático na sua carreira.

De acordo com Patrícia Kogut, ela mesma confirmou sua retomada na dramaturgia da Globo, depois de um hiato de quatro anos na sua carreira como atriz.

Nesse tempo, Susana se dedicou a cuidar de sua saúde, principalmente de um problema para a calcificação no osso do seu pé, que necessitou de um tratamento intensivo. Agora a musa volta às telinhas para animar as fofoqueiras de plantão.