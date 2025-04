Susana Vieira embarca em nova jornada rumo ao sonho americano com D4U Immigration

A eterna diva Susana Vieira, aos gloriosos 83 anos, acaba de dar um passo gigante — e super emocionante — rumo a uma nova fase de sua vida: a busca pelo tão sonhado Green Card americano! Isso mesmo! E, claro, ela não está sozinha nessa: tem o suporte de ninguém menos que a poderosa D4U Immigration, empresa referência no assunto!

A atriz, que brilhou por décadas nas telinhas brasileiras, agora quer brilhar também como avó coruja nos Estados Unidos, perto do filho e dos netinhos que moram por lá. “Minha carreira no Brasil sempre será parte de mim, mas chegou a hora de priorizar minha família e novas possibilidades”, declarou Susana, com aquele charme que só ela tem!

Mas o babado vai além! A parceria com a D4U não é só um publi qualquer — é pessoal! A empresa está conduzindo o processo de Green Card da própria Susana, que virou protagonista da nova campanha chamada “O próximo ato de Susana”. Um título digno de novela, né?

“Ter Susana como embaixadora é um sonho! Ela representa perfeitamente os nossos valores”, disse todo emocionado o CEO Wagner Pontes. E não é pra menos! A campanha vai estar por tudo quanto é lugar: plataformas digitais, TV, e até nas TVs de bordo da Azul, nos voos rumo a Orlando, Fort Lauderdale, Lisboa e Paris. Chique ela, né?

E prepare-se pra ver Susana Vieira em eventos exclusivos, conteúdos educativos e muito mais, falando sobre sua jornada com toda a sinceridade e aquele carisma que a gente AMA!

A D4U Immigration, que já tem 99% de aprovação e mais de 13 mil clientes no currículo, promete mostrar que imigrar ainda é possível — com planejamento, apoio certo e, claro, um toque de estrela!

Então segura essa: Susana Vieira em busca do Green Card é o novo reality que a gente não sabia que precisava acompanhar!