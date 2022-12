Susana Vieira desfilará para Grande Rio no Carnaval

Atriz passou quatro anos longe da Marquês de Sapucaí e agora volta com força total

O que são um ou dois brasileiros que me odeiam? NA-DA! Susana Vieira mostrou que ainda está com a corda toda e vai sair pela Grande Rio no carnaval de 2023. Léo Dias deu detalhes sobre a participação da atriz no carnaval após ficar quatro anos sem desfilar na Marquês de Sapucaí.

“Voltei! Aqui é o meu lugar, estou trabalhando junto com a feiticeira, mas eu vou sair na escola. Linda, maravilhosa, octogenária, mas viva e feliz, voltei para minha família, minha família Grande Rio”, disse.

A musa ainda explica sua ausência: “Quatro anos, dois foram de pandemia, um foi porque eu estava com Covid e o outro acho que não sei, me desentendi com alguém lá, que eu não lembro quem era”,

Susana ainda disse que virá em um carro, por causa das sequelas do Covid. “Eu venho sozinha acompanhada de um boi. A gente não vem no chão, devido ao pouco oxigênio que resta no meu pulmãozinho cansado, porque eu tive Covid esse ano. O médico disse que se fosse em um carrinho eu poderia vir, então o Jayder criou um carrinho para mim” confidenciou.