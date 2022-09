Surpreendente: Cláudia Raia anuncia gravidez de terceiro filho aos 55 anos com direito a publicidade

Atriz está grávida do seu marido Jarbas Homem de Mello

Se tem uma coisa que a fofoqueira gosta é uma gravidez para comentar ou um novo casal se formando. Claudia Raia alimentou direitinho o nosso assunto para essa semana anunciando sua terceira gravidez junto com o maridão, Jarbas Homem de Mello. O casal compartilhou a notícia com seus seguidores em um vídeo onde aparecem dançando e fazendo publi para Clear Blue.

Os dois declararam que é um sonho se realizando serem pais. Que amor! Para quem não sabe, Cláudia é mãe de Enzo Celulari de 25 anos e Sophia de 19, frutos do casamento da atriz com o ator Edson Celulari.

“Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas Homem de Mello estamos grávidos!”, escreveu ela na publicação do Instagram.

Não é de hoje que as publis das grávidas com a Clear Blue ficaram conhecidas, porque com Pugliesi foi a mesma coisa. Conta bancária gorda? Temos por aqui!