Suposto affair de Anitta sobe em trio para curtir com a musa

Lucca Picon ficou ao lado da cantora para curtir o seu show em Natal

Minha gente, se tem um assunto que ganhou os holofotes neste final de semana foi o possível affair de Anitta. Lucca Picon, ator de Malhação, curtiu o final de semana ao lado da musa que estava trabalhando no trio em um show em Natal. O muso não deixou de chamar a atenção da web e deu o que falar entre as fofoqueiras.

O ator, de 21 anos, já tinha publicado uma foto em um quarto de hotel com paisagem bem semelhante ao que a cantora estava hospedada, mas só tivemos a certeza do bafafá quando ele subiu no trio ao lado da musa.

Lucca fez parte do elenco de Malhação na edição ‘Toda Forma de Amar’. O ator ainda está inciso em produção com a Netflix, com os filmes: ‘Confissões de uma Garota Excluída’ e ‘De Volta aos 15’.