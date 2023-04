Suposta mãe da filha de Vitão, tem prints de conversa vazada, onde ela afirma que a criança é de outro homem

A modelo que está sendo apontada como a mãe da filha do cantor, de acordo com os prints, estaria grávida de um produtor musical.

É de babado que vocês gostam, não é? Pois é, e é exatamente isso que eu vou trazer para vocês. A essa altura acredito que todos já sabem que o cantor Vitão será pai, não é mesmo? Pois bem, na noite desta sexta-feira (14), viralizou alguns prints onde a modelo e suposta mãe da filha do cantor, Suelen Gervasio, conversa com o produtor musical Matuto insinuando que ele é o verdadeiro pai de sua filha.

Nos prints, que foram inicialmente divulgados pelo perfil “Garotx do Blog”, a modelo conversa sobre a gravidez com o produtor musical e logo em seguida pede que ele não divulgue a primeira ultrassom do bebe.

Ao contrário da modelo, que até o momento não se pronunciou sobre o assunto, Matuto compartilhou a publicação dos prints em seus stories e legendou: “Que situação. As máscaras caem”.